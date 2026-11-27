Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Metehan Dal, uluslararası düzeyde düzenlenen American Mathematics Olympiad (AMO) yarışmasında altın madalya kazandı.

Matematik alanında sergilediği performansla derece elde eden Metehan Dal’ın başarısı, kurumunda ve ilçede sevinçle karşılandı.

BİLSEM Müdürü Osman Said Demiryılmaz, uluslararası yarışmada altın madalya kazanan öğrencisi Metehan Dal'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Demiryılmaz, öğrencinin yetişmesinde ve bu derecenin elde edilmesinde emeği geçen öğretmenlere ve ailesine de teşekkür etti.