Sağlıklı ve kaliteli tarımsal üretimin desteklenmesi, organik tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve üreticilerin bilinç düzeyinin artırılması amacıyla düzenlenen eğitim çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Göncek köyünde gerçekleştirilen toplantıda, çiftçilere organik tarımın önemi ve uygulamaları hakkında bilgi verilirken, hayvan yetiştiricilerine de süt hijyeni konusunda eğitim verildi.

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