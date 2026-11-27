Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) akademisyenleri, Emet’te düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği’ne sundukları katkılar nedeniyle ödüllendirildi.

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen TÜBİTAK 4007 "Topraktan Bilime, Bilimden Geleceğe" Bilim Şenliği’ne katkı sunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Huriye Senem Aydoğu ile aynı bölümün öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Bircan’a plaket ve teşekkür belgesi verildi.

Bilim şenliği kapsamında Prof. Dr. Huriye Senem Aydoğu, "Mini Motorcular" atölyesinde öğrencilerle bir araya gelerek basit elektrik motoru yapımını uygulamalı olarak anlattı. Doç. Dr. Hasan Bircan ise "Işığın Gizemli Yolculuğu" atölyesinde gerçekleştirdiği optik deneylerle öğrencilerin bilime olan ilgisine katkı sağladı.

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Akademisyenlere plaketleri Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, teşekkür belgeleri ise Proje Yürütücüsü Havva Özer tarafından takdim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, öğrencilere fiziği deneyerek ve keşfederek öğrenme fırsatı sunan akademisyenlere katkılarından dolayı teşekkür etti.