Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (KSBÜ) gerçekleştirilen diş ototransplantasyonu operasyonuyla, hastanın alt çenesinde yanlış konumda bulunan bir dişi olması gereken yere nakledildi.

KSBÜ Gülsüm Güral Diş Hekimliği Fakültesinde gerçekleştirilen operasyon, Çocuk Diş Hekimliği, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ile Ortodonti ana bilim dallarının ortak çalışmasıyla yapıldı.

Operasyonda, alt çenede uygun olmayan konumda bulunan köpek dişi, çevre dokulara zarar verilmemesine özen gösterilerek çıkarıldı ve diş dizisinde olması gereken yere yerleştirildi.

Uygulamayla hastanın doğal dişinin korunması ve işlevini sürdürmesi amaçlandı.

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Fakülte Dekanı Prof. Dr. Sezgin Zeren, yaptığı açıklamada, operasyonun akademik kadronun niteliği ve ana bilim dalları arasındaki işbirliğinin sonucu olduğunu belirtti.

Hastalara güncel ve etkili tedavi seçenekleri sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Zeren, operasyonda görev alan akademik kadroyu tebrik etti.

Hastanın tedavi sürecinin üç ana bilim dalında görevli öğretim üyelerinin ortak takibinde sürdürüleceği bildirildi.