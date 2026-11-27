Kütahya’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 43 ST 814 plakalı hafif ticari araç ile 43 FY 112 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ağır hasar alırken, araç ters yöne döndü. Kazada otomobil sürücüsü A.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.