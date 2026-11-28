Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde yapılan kontrollerde, piyasa takibine yönelik çalışmalar yürütüldü. Yetkililer, piyasa takibinin sağlanması ve fiyat hareketlerinin izlenmesi amacıyla saha çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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