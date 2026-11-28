Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla saha çalışması gerçekleştirildi. Eski Gediz Stadyumu’nda oynanan Gazispor Akçaalan karşılaşmasının seremoni töreninde futbolcular, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye dikkat çeken farkındalık afişiyle sahaya çıktı. Etkinlik kapsamında tribünlerde bulunan seyircilere ve görevli emniyet personeline bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Gerçekleştirilen çalışma ile kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal duyarlılığın artırılması ve farkındalığın yaygınlaştırılması hedeflendi.

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