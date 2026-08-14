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        Kütahya'da 14 bin 622 sentetik ecza ele geçirildi

        Kütahya'da bulundukları otomobilde 14 bin 622 sentetik ecza ele geçirilen 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 18:08 Güncelleme:
        Kütahya'da 14 bin 622 sentetik ecza ele geçirildi

        Kütahya'da bulundukları otomobilde 14 bin 622 sentetik ecza ele geçirilen 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında arama kararı bulunan bir kişinin bulunduğu bildirilen 34 NR 9626 plakalı otomobili takibe aldı.

        Kütahya-Afyonkarahisar polis noktasında ekiplerce durdurulan otomobilde aranan kişinin bulunmadığı belirlendi.

        Araçtaki 4 kişinin tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine nöbetçi savcıdan alınan izinle otomobilde detaylı arama gerçekleştirildi.

        Aramalarda, otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş ilaç kutuları içinde 14 bin 622 sentetik ecza ele geçirildi.

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        Otomobil sürücüsü Y.E.K. (21) ile aynı araçtaki A.Ç. (21), E.B. (21) ve B.Y. (26) polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        Çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve Kocaeli'den Antalya'ya uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları değerlendirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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