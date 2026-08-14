Kütahya'da 14 bin 622 sentetik ecza ele geçirildi

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve Kocaeli'den Antalya'ya uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları değerlendirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Otomobil sürücüsü Y.E.K. (21) ile aynı araçtaki A.Ç. (21), E.B. (21) ve B.Y. (26) polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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