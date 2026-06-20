Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da 14 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası başladı

        Kütahya'da 14 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası başladı

        Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 14 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, Kütahya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 10:45 Güncelleme:
        Kütahya'da 14 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası başladı

        Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 14 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, Kütahya'da başladı.

        Şampiyona, 79 ilden bin 650 sporcunun katılımıyla Halil Akkaş Atletizm Stadı'nda gerçekleştiriliyor. 17 farklı kategoride düzenlenen şampiyonada sporcular, derece elde edebilmek için mücadele edecek.

        AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, organizasyon öncesinde sporcularla bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu.

        Kütahya'nın önemli bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını belirten Bayırcı, gençlere yapılan yatırımların büyük önem taşıdığını söyledi.

        Bayırcı, gençlerin sportif ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmaların sürdüğünü belirterek, "14 yaş altı kategorisinde atletizm branşında yaklaşık 1650 gencimiz burada mücadele ediyor. Gençlerimize yapılan yatırım bizim için en önemli yatırımdır. Onları her zaman daha ileriye taşımanın gayreti içerisindeyiz." ifadesini kullandı.


        Yarın sona erecek şampiyonada dereceye giren sporcuların, milli takım seçmelerine katılma hakkı elde edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya başımıza yıkıldı!
        Dünya başımıza yıkıldı!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        Milli Takım'dan acı veda!
        Milli Takım'dan acı veda!
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı!
        Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı!
        İki günlük maraton başladı! Yurtta YKS heyecanı
        İki günlük maraton başladı! Yurtta YKS heyecanı
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        Mühendisin yolunu kesip ailece dövdüler!
        Mühendisin yolunu kesip ailece dövdüler!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor!
        Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor!
        Trump'ın özel temsilcisi Witkoff İsviçre'de mi?
        Trump'ın özel temsilcisi Witkoff İsviçre'de mi?
        Polonya'dan Zelenskiy kararı
        Polonya'dan Zelenskiy kararı
        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Meloni'den Trump'a tepki
        Meloni'den Trump'a tepki
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi

        Benzer Haberler

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde binlerce öğrenci mezuniyet sevinci yaşa...
        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde binlerce öğrenci mezuniyet sevinci yaşa...
        Makara devrilen iskele çöktü; 2 ölü, 2 yaralı (2)
        Makara devrilen iskele çöktü; 2 ölü, 2 yaralı (2)
        Kütahya DPÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi
        Kütahya DPÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi
        Kütahya'daki iş kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
        Kütahya'daki iş kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
        Kütahya'daki inşaat kazasında 1 işçi hayatını kaybetti
        Kütahya'daki inşaat kazasında 1 işçi hayatını kaybetti
        Kütahya'da inşaatta iskele çöktü: 4 işçi yaralandı
        Kütahya'da inşaatta iskele çöktü: 4 işçi yaralandı