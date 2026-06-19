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        Kütahya DPÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ), bu yıl mezun olan 4 bin 298 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 20:40 Güncelleme:
        Kütahya DPÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ), bu yıl mezun olan 4 bin 298 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

        DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde yapılan törende yaptığı konuşmada, DPÜ'nün fakülte, meslek yüksekokulu, enstitü ve yüksekokuluyla 50 bine yakın öğrenciye eğitim sunan köklü bir eğitim kurumu olduğunu söyledi.

        Bugün DPÜ'de tarifsiz bir sevinç ve coşku yaşandığını belirten Kızıltoprak, şöyle konuştu:

        "Kütahya’dan Türkiye’ye uzanan bir umut ışığısınız. Kalplerinizdeki heyecan, zihinlerinizdeki bilgi ve ruhunuzdaki ateşle ülkemizin yarınlarını aydınlatacaksınız. Bu an, sadece bir mezuniyet değil, bir bayramdır. Sevinç gözyaşları, gurur dolu alkışlar ve geleceğe dair kocaman hayallerle dolu muhteşem bir bayram. Sizler artık DPÜ’nün onurlu mezunlarısınız. Bu ünvanı taşıdığınız her yerde başınız dik, içiniz umut dolu olsun."

        Kızıltoprak, DPÜ mezunlarının 21. yüzyılı "Türk Yüzyılı"na dönüştürecek ve Türkiye’yi geleceğe taşıyacak gençler olacağını vurguladı.

        Vali Vekili Harun Kazez de mezun olan öğrencileri tebrik etti.

        Halk oyunları gösterilerinin de yer aldığı tören, mezun öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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