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        Kütahya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı

        Kütahya'da bina inşaatında bulunan iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 17:20 Güncelleme:
        Kütahya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı

        Kütahya'da bina inşaatında bulunan iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

        Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı'ndaki bir bina inşaatında malzemeleri yukarıya çeken makaranın devrilmesi sonucu işçilerin bulunduğu iskele çöktü.

        Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralanan işçiler Mustafa Olgun (46), Abdullah Kaya (60), Hamit Sarı (71) ve Süleyman Türkoğlu (58), sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan işçilerden Sarı ve Türkoğlu'nun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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