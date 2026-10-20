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        Kütahya'da 960 litre kaçak şarap ele geçirildi

        Kütahya'nın Şaphane ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 960 litre bandrolsüz kaçak şarap ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Kütahya'da 960 litre kaçak şarap ele geçirildi

        Kütahya’nın Şaphane ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 960 litre bandrolsüz kaçak şarap ele geçirildi.

        Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Şaphane ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 960 litre bandrolsüz kaçak şarap ele geçirildi.

        Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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