Kütahya'da alüminyum işleme tesisindeki patlamada 3 işçi yaralandı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde alüminyum işleme tesisinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde alüminyum işleme tesisinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.
Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir alüminyum işleme tesisindeki eritme kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Patlamanın ardından çıkan yangın, Gediz Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Patlamada, yaralanan 3 işçi sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan vücudunda ağır yanıklar oluşan R.T, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.
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