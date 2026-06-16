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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da alüminyum işleme tesisindeki patlamada 3 işçi yaralandı

        Kütahya'da alüminyum işleme tesisindeki patlamada 3 işçi yaralandı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde alüminyum işleme tesisinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 13:05 Güncelleme:
        Kütahya'da alüminyum işleme tesisindeki patlamada 3 işçi yaralandı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde alüminyum işleme tesisinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

        Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir alüminyum işleme tesisindeki eritme kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Patlamanın ardından çıkan yangın, Gediz Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Patlamada, yaralanan 3 işçi sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan vücudunda ağır yanıklar oluşan R.T, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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