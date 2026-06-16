Kütahya'da inşaattan düşen işçi yaralandı

Kütahya'da inşaat halindeki bir binanın üçüncü katından düşen işçi yaralandı.





Olay, Bahçelievler Mahallesi Çeçen Sokak'ta yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi.





İnşaatta kalıp ustası olarak çalışan Harun Karaca, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikteki üçüncü kattan zemine düştü.





Karaca'nın yere düştüğünü gören çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.





İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

