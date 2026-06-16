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        Kütahya'da inşaattan düşen işçi yaralandı

        Kütahya'da inşaat halindeki bir binanın üçüncü katından düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Kütahya'da inşaattan düşen işçi yaralandı

        Kütahya'da inşaat halindeki bir binanın üçüncü katından düşen işçi yaralandı.


        Olay, Bahçelievler Mahallesi Çeçen Sokak'ta yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi.


        İnşaatta kalıp ustası olarak çalışan Harun Karaca, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikteki üçüncü kattan zemine düştü.


        Karaca'nın yere düştüğünü gören çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.


        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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