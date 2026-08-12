Kütahya'da arazözün üzerinden geçtiği motosikletin sürücüsü yaralandı
Kütahya'da arazözün altında kalan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 12.08.2026 - 23:24 Güncelleme:
Kütahya'da arazözün altında kalan motosikletin sürücüsü yaralandı.
H.M. idaresindeki 43 LK 110 plakalı Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, Buğday Pazarı Kavşağı'nda dönüş yaptığı sırada Y.K. yönetimindeki 43 AIB 638 plakalı motosikletin üstünden geçti.
Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ