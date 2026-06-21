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        Kütahya'da çıkan yangında 3 evde hasar oluştu

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan yangında 3 evde hasar oluştu, 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 17:08 Güncelleme:
        Kütahya'da çıkan yangında 3 evde hasar oluştu

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan yangında 3 evde hasar oluştu, 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Karaköy'de bir evin avlusunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin kısa sürede büyümesi sonucunda yangın, avludaki park halindeki otomobillere ve çevredeki binalara sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, Domaniç, Tavşanlı, Tunçbilek ve Çukurca Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerce söndürüldü.

        Yangında, aynı avludaki Dursun Çağlar, Metin Ceylan ve Yaşar Fidan'a ait 3 evde kısmi hasar oluştu. Ayrıca Dursun Çağlar ve oğluna ait 2 otomobil de kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan dumandan etkilenen bazı vatandaşlara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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