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        Kütahya'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 05:18 Güncelleme:
        Kütahya'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Muhammet Çakıcı (17) yönetimindeki motosiklet, Çevre Yolu Caddesi'nde bankete çarptıktan sonra yan yola savrularak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


        Kazada ağır yaralanan Çakıcı, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


        Çakıcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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