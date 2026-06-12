Kütahya'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Muhammet Çakıcı (17) yönetimindeki motosiklet, Çevre Yolu Caddesi'nde bankete çarptıktan sonra yan yola savrularak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Çakıcı, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakıcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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