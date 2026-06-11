Kütahya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kütahya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Muhammet Ali Koltka idaresindeki 43 PL 358 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolunda kontrolden çıkarak takla atıp karşı şeride geçti.



Bu sırada karşı yönden gelen Halil İbrahim Tunç idaresindeki 43 AHA 401 plakalı otomobil, takla atan otomobile çarpmamak için karşı şeride geçerek aydınlatma direğine çarptı.



Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, kazada takla atan otomobildeki sürücünün 17 yaşındaki yeğeni Ali Koltka'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazada yaralanan otomobil sürücüleri Koltka ile Tunç, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine götürüldü.

