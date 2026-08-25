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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kütahya'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Simav ilçesinde oto kurtarıcı ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 17:37 Güncelleme:
        Kütahya'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Simav ilçesinde oto kurtarıcı ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Simav-Gediz kara yolunun 3. kilometresinde, İ.C. (22) idaresindeki 43 EV 008 plakalı oto kurtarıcı, Nurullah Cengiz (77) yönetimindeki 43 ABH 723 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ile otomobildeki Mehmet Teke, sağlık ekiplerince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Cengiz, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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