Kütahyaspor forvet hattına Serkan Köse'yi transfer etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kütahyaspor, Erzurumspor'dan forvet oyuncusu Serkan Köse'yi renklerine bağladı.

Süper Lig tecrübesi bulunan Köse için kulüp tesislerinde imza töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan NG Grup Genel Müdürü Tanzer Polat Yılmaz, transfer sürecini tamamladıklarını söyledi.

Köse'nin takıma katılmasıyla önemli bir hamle yaptıklarını belirten Yılmaz, "Serkan Köse gibi değerli bir futbolcuyu transfer etmek sadece bir golcüyü kadroya katmak değil, aynı zamanda bir iddiayı da ortaya koymaktır. Biz üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, transfer sürecindeki katkılarından dolayı kulübün ana sponsoru NG Grup adına Erkan Güral'a teşekkür ederek, destek ve irade olmadan bu transferlerin gerçekleşemeyeceğini vurguladı.

REKLAM

Kütahyaspor ile sözleşme imzalayan Serkan Köse ise takıma katıldığı için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Aralarında oluşan güven ortamının transferinde etkili olduğunu kaydeden Köse, "Bu süreçte büyük bir emek var. Erkan Güral'ın desteği ve gösterilen ilgi kararımı belirledi. Takım arkadaşlarıma katılmak ve bu camiaya katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.