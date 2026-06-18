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        Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaza, Zafertepe Kavşağı'ndaki ışıklı kavşakta meydana geldi.

        Ç.E. (45) idaresindeki 16 BUM 756 plakalı otomobil ile Z.Y. (37) yönetimindeki 43 ACJ 350 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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