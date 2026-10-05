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        Kütahya'da kombiden çıkan yangın sündürüldü

        Kütahya'da 3 katlı bir binanın en üst katında kombiden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Kütahya'da kombiden çıkan yangın sündürüldü

        Kütahya’da 3 katlı bir binanın en üst katında kombiden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

        Yangın, sabaha karşı Servi Mahallesi Servi Sokak’taki 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi.

        Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan polis ekipleri, dairelerin kapılarını tek tek çalarak bina sakinlerini güvenli şekilde tahliye etti.

        İtfaiye ekipleri ise mutfak bölümündeki kombide çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

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        Yangın nedeniyle mutfakta hasar oluşurken, ekiplerin incelemesinde yangının kombiden çıktığı belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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