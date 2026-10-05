Kütahya'da kombiden çıkan yangın sündürüldü

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, dairelerin kapılarını tek tek çalarak bina sakinlerini güvenli şekilde tahliye etti.

Kütahya’da 3 katlı bir binanın en üst katında kombiden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.