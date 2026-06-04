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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da liseli mucitlerin patent yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

        Kütahya'da liseli mucitlerin patent yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

        Türkiye genelindeki liseli mucitleri Kütahya'da bir araya getiren "Fikrine Sahip Çık Ulusal Patent Hackathon Yarışması"nda dereceye giren ekiplere ödülleri törenle takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 15:44 Güncelleme:
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        Kütahya'da liseli mucitlerin patent yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

        Türkiye genelindeki liseli mucitleri Kütahya'da bir araya getiren "Fikrine Sahip Çık Ulusal Patent Hackathon Yarışması"nda dereceye giren ekiplere ödülleri törenle takdim edildi.

        Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Destek Patent AŞ ve Gürok Grup işbirliğiyle düzenlenen yarışma, Türkiye genelinden çok sayıda liseli gencin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Etkinlikte öğrenciler, "akıllı ve sürdürülebilir şehirler" teması altında patent odaklı yenilikçi proje fikirlerini ve çözüm önerilerini jüriye sundu. Türkiye genelinden çok sayıda takımın başvurduğu yarışmada, ön elemeyi geçmeyi başaran 20 ekip finalde kıyasıya yarıştı.

        Jürinin yaptığı değerlendirmelerin ardından, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde ödül töreni düzenlendi.


        Yarışmada, Özel Milas Özge Koleji birinci, BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi ikinci, Kütahya Ali Güral Lisesi ekibi ise üçüncü oldu.

        Yarışmada başarılı olan öğrencilere ödülleri, Vali Musa Işın ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

        Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihat Demirli, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve çok sayıda davetli katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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