Kütahya'da motosiklet yayaya çarptı, 2 yaralı
Kütahya'da motosikletin yaya geçidinden geçmek isteyen 66 yaşındaki kadına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kütahya’da motosikletin yaya geçidinden geçmek isteyen 66 yaşındaki kadına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bekir Avlupınar Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, H.V. (22) idaresindeki motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen G.K'ye (66) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü H.V. ile yaya G.K. yere düşerek yaralandı.
Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından H.V. ve G.K. ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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