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        Kütahya'da motosiklet yayaya çarptı, 2 yaralı

        Kütahya'da motosikletin yaya geçidinden geçmek isteyen 66 yaşındaki kadına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Kütahya'da motosiklet yayaya çarptı, 2 yaralı

        Kütahya’da motosikletin yaya geçidinden geçmek isteyen 66 yaşındaki kadına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaza, Bekir Avlupınar Caddesi'nde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, H.V. (22) idaresindeki motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen G.K'ye (66) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü H.V. ile yaya G.K. yere düşerek yaralandı.

        Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından H.V. ve G.K. ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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