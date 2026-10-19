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        Kütahya'da Muhtarlar Günü kutlandı

        Kütahya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 08:42 Güncelleme:
        Kütahya'da Muhtarlar Günü kutlandı

        Kütahya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam etti.

        Törende konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Arı, muhtarların, demokrasinin temel taşları olduğunu söyledi.

        Muhtarların, bulundukları köy ve mahallelerde devletin tüm kurumlarını temsil ettiğini anlatan Arı, "Bu inançla görevlerini yürüten değerli muhtarlarımıza başarılar diliyor, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Arı, Muhtarlar Günü'nün ilan edilerek kutlanmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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        Köy Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Sarıkaya da meslektaşlarının gününü tebrik etti.

        Törene, Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültü, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda muhtar katıldı.

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