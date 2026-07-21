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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da Naili Moran 14 ve 16 Yaş Grupları Atletizm Yarışmaları tamamlandı

        Kütahya'da Naili Moran 14 ve 16 Yaş Grupları Atletizm Yarışmaları tamamlandı

        Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan Naili Moran 14 ve 16 Yaş Grupları Atletizm Yarışmaları, Kütahya'da tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Kütahya'da Naili Moran 14 ve 16 Yaş Grupları Atletizm Yarışmaları tamamlandı

        Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan Naili Moran 14 ve 16 Yaş Grupları Atletizm Yarışmaları, Kütahya'da tamamlandı.

        Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, Halil Akkaş Atletizm Stadı'nda gerçekleştirildi.

        Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 1300 sporcunun katıldığı yarışmalarda atletler, pist ve saha branşlarında mücadele ederek dereceye girebilmek için ter döktü.

        Yarışmalar sonunda başarılı olan sporculara madalyaları ve ödülleri, Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı ile protokol üyeleri tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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