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        Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 23:50 Güncelleme:
        Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Onur A. idaresindeki 43 EA 928 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 19. kilometresinde, Mehmet Ş'nin kullandığı 43 AFC 748 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Savrulan otomobil ile motosiklet, yaklaşık 7 metrelik şarampole devrildi.

        Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ekiplerce şarampolden güçlükle taşınarak Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsü Mehmet Ş'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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