Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Onur A. idaresindeki 43 EA 928 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 19. kilometresinde, Mehmet Ş'nin kullandığı 43 AFC 748 plakalı motosikletle çarpıştı. Savrulan otomobil ile motosiklet, yaklaşık 7 metrelik şarampole devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ekiplerce şarampolden güçlükle taşınarak Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Ş'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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