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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        S.Ö. idaresindeki 07 APF 529 plakalı otomobil, Hasan Polatkan Caddesi'nde, İ.M.Ş. yönetimindeki 43 AFS 102 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Kaza nedeniyle caddede bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların çekiciyle bölgeden kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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