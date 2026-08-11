Kütahya'da otomobilin kaldırıma çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Kütahya'da otomobilin kaldırıma çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kütahya'da otomobilin kaldırıma çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Ö.E.U. idaresindeki 43 AF 017 plakalı otomobil, Akkent Mahallesi Barışpınarı Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından refüje çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı ise başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.
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