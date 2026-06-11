Kütahya'da otomobilin kaldırıma ve direğe çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

Kütahya'da otomobilin kaldırıma ve reklam panosu direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Nebi Hasan G, yönetimindeki 34 ACF 64 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki kaldırıma ardından reklam panosu direğine çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Nebi Hasan G. ile otomobildeki 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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