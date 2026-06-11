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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da otomobilin kaldırıma ve direğe çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kütahya'da otomobilin kaldırıma ve direğe çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kütahya'da otomobilin kaldırıma ve reklam panosu direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 10:55 Güncelleme:
        Kütahya'da otomobilin kaldırıma ve direğe çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kütahya'da otomobilin kaldırıma ve reklam panosu direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Nebi Hasan G, yönetimindeki 34 ACF 64 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki kaldırıma ardından reklam panosu direğine çarptı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Nebi Hasan G. ile otomobildeki 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.


        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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