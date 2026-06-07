Kütahya'da özel ambulansla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde özel ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Musa Kırçalı yönetimindeki 43 AAD 858 plakalı hafif ticari araç, Tavşanlı Çevre Yolu Caddesi'ndeki kavşakta Serdar Tokgöz idaresindeki 06 FS 0978 plakalı özel ambulansla çarpıştı. Kazada, sürücüler ile ambulanstaki Hasan Akdaş, Emre Kocaman, Rıdvan Daşdemir ve otomobildeki Merve Kırçalı ve Mehmet Kırçalı yaralandı. Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.