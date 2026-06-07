Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da özel ambulansla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Kütahya'da özel ambulansla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde özel ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 18:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da özel ambulansla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde özel ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Musa Kırçalı yönetimindeki 43 AAD 858 plakalı hafif ticari araç, Tavşanlı Çevre Yolu Caddesi'ndeki kavşakta Serdar Tokgöz idaresindeki 06 FS 0978 plakalı özel ambulansla çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile ambulanstaki Hasan Akdaş, Emre Kocaman, Rıdvan Daşdemir ve otomobildeki Merve Kırçalı ve Mehmet Kırçalı yaralandı.


        Yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        Otokoç'a saldırıda şüpheliler yakalandı
        Otokoç'a saldırıda şüpheliler yakalandı
        5 çocuk annesi kadın vahşet kurbanı!
        5 çocuk annesi kadın vahşet kurbanı!
        Inter'den Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu cevabı!
        Inter'den Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu cevabı!
        Trump'tan İran mesajı
        Trump'tan İran mesajı
        TFF’nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi!
        TFF’nin faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi!
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!
        Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!
        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!
        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Araba arızası nedeniyle öldürmüş
        Araba arızası nedeniyle öldürmüş
        6 beldede sandık başına gidildi
        6 beldede sandık başına gidildi
        Petrol var, gelir yok: Tahran’ın yeni ekonomik kuşatması
        Petrol var, gelir yok: Tahran’ın yeni ekonomik kuşatması
        Havada aşk kokusu var!
        Havada aşk kokusu var!
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Sicilya'da görkemli düğün
        Sicilya'da görkemli düğün

        Benzer Haberler

        Kütahya'da yöresel lezzetler ve el sanatları etkinliği yeni sezonunu açtı
        Kütahya'da yöresel lezzetler ve el sanatları etkinliği yeni sezonunu açtı
        Vali Işın: "Türkiye'de herkes eğitimle istediği noktaya gelebilir"
        Vali Işın: "Türkiye'de herkes eğitimle istediği noktaya gelebilir"
        Çavdarhisar'da tarihi kemer köprüsü ve baraj çevresi yeniden düzenleniyor
        Çavdarhisar'da tarihi kemer köprüsü ve baraj çevresi yeniden düzenleniyor
        Kütahya'da 3. sınıf öğrencisi Göktuğ Okayay'ın dikkat çeken "Doğal Yaşam" m...
        Kütahya'da 3. sınıf öğrencisi Göktuğ Okayay'ın dikkat çeken "Doğal Yaşam" m...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Kütahya'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Kütahya'da konuştu:
        AK Partili Yayman: Atatürk hayatta olsaydı, bugün partinin yönetimindekiler...
        AK Partili Yayman: Atatürk hayatta olsaydı, bugün partinin yönetimindekiler...