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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Kütahya'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Terörsüz Türkiye konusu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bir devlet ve millet projesidir. Terörün sonlanması ve terör örgütünün silahlarını bırakması meselesidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 20:35 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Kütahya'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Terörsüz Türkiye konusu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bir devlet ve millet projesidir. Terörün sonlanması ve terör örgütünün silahlarını bırakması meselesidir." dedi.

        Yayman, partisinin Kütahya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti olarak her zaman milletin emrinde ve hizmetinde olduklarını söyledi.

        AK Parti iktidarları döneminde çok önemli kazanımlar elde edildiğini belirten Yayman, şöyle konuştu:

        "'Ekonomide zorluklar var' diyorlar. Evet, AK Parti 24 yıldır iktidarda, 24 yılın yaklaşık 22 yılında çok ciddi ekonomik kazanımlar ve atılımlar oldu. Son iki yılda Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan problemler, Orta Doğu'da yaşanan sorunlar, koronavirüs döneminden arta kalan problemler ve katil İsrail ile Amerika'nın İran'a saldırması nedeniyle ekonominin dengesinde problemler oldu ama inşallah bunları da yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aşacağız."

        Yayman, CHP'nin varoluş krizinin içine girdiğini kaydetti.

        Şikayet edenin, suç duyurusunda bulunanın ve şikayet edilenin CHP'li olduğunu vurgulayan Yayman, "Rüşvet veren CHP'li, rüşvet alan CHP'li, itirafçı olan CHP'li, gizli tanık olan CHP'li. Yani olay CHP'nin içinde geçiyor. Daha önce altılı masanın adayı olarak Türkiye'ye anlatmaya çalıştıkları genel başkanlarına 'hain' diyecek kadar kendi içinde bir saç saça baş başa görüntü var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, mahkeme koridorlarından sokağa taşan bu tartışmaların hiçbir yerinde AK Parti yoktur ve olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

        - "Silahların bırakılması olmazsa olmazdır"

        Yayman, Terörsüz Türkiye sürecinin çok önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

        "Terörsüz Türkiye konusu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bir devlet ve millet projesidir. Terörün sonlanması ve terör örgütünün silahlarını bırakması meselesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin başkanlığında yürüyen, Türkiye için çok önemli bir meseledir. Meselemiz, Türkiye'nin demokrasisinin standardını yükseltmektir. Meselemiz, Türkiye'nin problem çözme yeteneğini artırmaktır. Meselemiz, bir kardeşlik ikliminin tesis edilmesi ve terörün sözde değil, özde son bulmasıdır. Milli İstihbarat Başkanlığımız ve devletin ilgili kurumlarının takibinde olan bu meselede silahların bırakılması olmazsa olmazdır. Silahların sadece bırakılması değil, yakılması ve sonsuza kadar tedavülden kaldırılması gerekmektedir."

        AK Parti, MHP, CHP ve DEM Parti'nin bulunduğu komisyonun raporunun önemli olduğunu belirten Yayman, partilerin de imza attığı biçimde silahların bırakılmasının olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.

        Toplantıda, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer ve Mehmet Demir ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler de birer konuşma yaptı.

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