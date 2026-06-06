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        Kütahya'da "Yöresel Lezzetler ve El Sanatları" etkinliğinin yeni sezonu başladı

        Kütahya'da yerel üreticileri desteklemek, kentin el sanatları ve gastronomi kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen "Kütahya Yöresel Lezzetleri ve El Sanatları" etkinliğinin yeni sezon açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Kütahya'da "Yöresel Lezzetler ve El Sanatları" etkinliğinin yeni sezonu başladı

        Kütahya'da yerel üreticileri desteklemek, kentin el sanatları ve gastronomi kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen "Kütahya Yöresel Lezzetleri ve El Sanatları" etkinliğinin yeni sezon açılışı gerçekleştirildi.

        Kütahya Belediyesi tarafından kentin kültürel mirasının simgelerinden tarihi Germiyan Sokağı'nda organize edilen etkinlik, halk oyunları gösterisiyle başladı.

        Programda konuşan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yerel üretimi koruyan, geleneksel zanaatları yaşatan ve kültürel değerlerine sahip çıkan şehirlerin ekonomik ve sosyal açıdan daha güçlü hale geldiğini söyledi.

        Germiyan Sokağı'nda hayata geçirilen modelin sürdürülebilir turizm anlayışına hizmet ettiğini belirten Kahveci, şunları kaydetti:

        "Amacımız, Kütahya'nın tarihi, gastronomisi, el sanatları ve yaşayan kültürüyle daha fazla ziyaretçi çeken, ziyaretçisini daha uzun süre ağırlayan ve bu hareketliliğin ekonomik faydasını doğrudan yerel esnafımıza ve üreticilerimize yansıtan bir şehir haline gelmesidir. Bugün burada yer alan üreticilerimiz yılların birikimini, emeğini, bilgisini ve kültürünü ziyaretçilerimizle buluşturuyor. Her ürünün arkasında bir hikaye, her emeğin arkasında bir hayat mücadelesi bulunuyor."

        Kahveci, Germiyan Sokağı'nın şehrin hafızasının yaşadığı, geçmişle bugünün yan yana yürüdüğü önemli bir kültür koridoru olduğunu belirterek, etkinliğin bu tarihi alana da ayrı bir değer katacağını sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından Kahveci ve beraberindeki heyet, alanda kurulan stantları ziyaret ederek üreticilerle sohbet etti.


        Yaklaşık 60 yerel üreticinin el emeğiyle hazırladığı giyim, süs ve hediyelik eşyalar ile yöresel lezzetlerin satışa sunulduğu etkinlik, ekim ayına kadar her hafta sonu ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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