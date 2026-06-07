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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da sürücüsü fenalık geçiren tır, yön levhasının direğine çarptı

        Kütahya'da sürücüsü fenalık geçiren tır, yön levhasının direğine çarptı

        Kütahya'da hareket halindeyken sürücüsünün fenalık geçirdiği tır, kontrolden çıkarak yön levhasının direğine çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 22:37 Güncelleme:
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        Kütahya'da sürücüsü fenalık geçiren tır, yön levhasının direğine çarptı

        Kütahya'da hareket halindeyken sürücüsünün fenalık geçirdiği tır, kontrolden çıkarak yön levhasının direğine çarptı.

        Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolundaki köprülü kavşakta, Yusuf Erdoğan idaresindeki 20 AFB 045 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması sonucu refüjdeki yön levhasının direğine çarptı.

        Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Direksiyon başında fenalaştığı belirlenen sürücü Erdoğan, olay yerinde sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Bu arada, sürücünün çalan telefonunu açan trafik polisi, Erdoğan'ın ablasından hastalığı ve kullandığı ilaçlar hakkında bilgi alarak sağlık görevlilerini bilgilendirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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