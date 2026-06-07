Kütahya'da sürücüsü fenalık geçiren tır, yön levhasının direğine çarptı

Kütahya'da hareket halindeyken sürücüsünün fenalık geçirdiği tır, kontrolden çıkarak yön levhasının direğine çarptı.



Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolundaki köprülü kavşakta, Yusuf Erdoğan idaresindeki 20 AFB 045 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması sonucu refüjdeki yön levhasının direğine çarptı.



Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Direksiyon başında fenalaştığı belirlenen sürücü Erdoğan, olay yerinde sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.



Bu arada, sürücünün çalan telefonunu açan trafik polisi, Erdoğan'ın ablasından hastalığı ve kullandığı ilaçlar hakkında bilgi alarak sağlık görevlilerini bilgilendirdi.

