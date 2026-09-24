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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da tarihi eser operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Kütahya'da tarihi eser operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 lahit kapağı, yüzük ve 37 fişek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Kütahya'da tarihi eser operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 lahit kapağı, yüzük ve 37 fişek ele geçirildi.

        Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Anadolu Mirası" operasyonları kapsamında Aslanapa ilçesine bağlı Nuhören köyünde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Aramalarda, Roma dönemine ait ve her biri yaklaşık 400 kilogram ağırlığında 2 lahit kapağı ve tarihi eser niteliğinde yüzük bulundu.

        Aramalarda ayrıca 37 fişek ele geçirildi.

        Tarihi eserler, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan Z.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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