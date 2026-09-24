Kütahya'da tarihi eser operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Aramalarda, Roma dönemine ait ve her biri yaklaşık 400 kilogram ağırlığında 2 lahit kapağı ve tarihi eser niteliğinde yüzük bulundu.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 lahit kapağı, yüzük ve 37 fişek ele geçirildi.

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