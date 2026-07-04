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        Kütahya'da yıldırım düşen binanın çatısında yangın çıktı

        Kütahya'da yıldırım düşmesi nedeniyle 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 18:15 Güncelleme:
        Kütahya'da yıldırım düşen binanın çatısında yangın çıktı

        Kütahya'da yıldırım düşmesi nedeniyle 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

        Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki 9 katlı binanın çatısına yıldırım isabet etmesinin ardından yükselen dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle binadaki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Olay yerine gelen itfaiye merdiveninin yetersiz kalması nedeniyle binanın içinden müdahale edilen yangın, büyümeden söndürüldü.

        Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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