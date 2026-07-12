Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Motor ustalarının kurduğu "Grup Sanayi" tamirhaneyi konser salonuna dönüştürüyor

        Motor ustalarının kurduğu "Grup Sanayi" tamirhaneyi konser salonuna dönüştürüyor

        MUHARREM CİN - Kütahya'da gün boyunca araç tamir eden 5 motor ustası, mesai sonunda iş kıyafetlerini çıkarmadan bir araya gelip oluşturdukları "Grup Sanayi" ile seslendirdikleri türkü ve şarkılar sayesinde hem günün yorgunluğunu atıyor hem de sanayi esnafına keyifli anlar yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Motor ustalarının kurduğu "Grup Sanayi" tamirhaneyi konser salonuna dönüştürüyor

        MUHARREM CİN - Kütahya'da gün boyunca araç tamir eden 5 motor ustası, mesai sonunda iş kıyafetlerini çıkarmadan bir araya gelip oluşturdukları "Grup Sanayi" ile seslendirdikleri türkü ve şarkılar sayesinde hem günün yorgunluğunu atıyor hem de sanayi esnafına keyifli anlar yaşatıyor.

        Fuatpaşa Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde çalışan ve farklı müzik aletlerini kullanabilen 5 motor ustası, yaklaşık 3 yıl önce iş çıkışlarında hobi amaçlı bir araya gelerek müzik yapmaya başladı.

        Sanayi sitesinde gün boyunca yükselen motor ve tamir sesleri, mesai sonunda "Grup Sanayi" adını alan ekibin seslendirdiği şarkı ve türkülerle yerini müziğe bırakıyor.

        Grubun kurucusu ve motor ustası Ali Yazgan, AA muhabirine, 34 yıldır sanayi sitesinde oto tamirciliği yaptığını, çocukluk yıllarından bu yana da bağlama çaldığını söyledi.

        İş arkadaşlarıyla müziğe olan ortak ilgilerinin grubu ortaya çıkardığını belirten Yazgan, zaman içinde gerekli müzik ekipmanlarını temin ederek 5 kişilik bir ekip oluşturduklarını ifade etti.

        - "Yağ pas içinde müzik aletlerini kullanıyoruz"

        Yazgan, grubun repertuvarında bağlama, elektro bağlama, ut, cümbüş, org, darbuka ve tef eşliğinde seslendirdikleri eserlerin yer aldığını anlatarak, iş çıkışlarında tamirhaneyi adeta küçük bir konser alanına dönüştürdüklerini dile getirdi.

        Müziğin kendileri için yalnızca bir hobi olmadığını vurgulayan Yazgan, şöyle konuştu:

        "Zaman zaman iş bittikten sonra tamirhanede buluşuyoruz. Diğer sanayi esnafı da bize eşlik ediyor. Orkestra bizim için dinlenme, eğlenme ve motivasyon kaynağı. Doğal ortamımızda müzik yaptığımız için insanlara farklı geliyor. İş kıyafetimizi çıkarmadan müzik aletlerini çalıyoruz. Yağ pas içinde müzik aletlerini kullanıyoruz. Benim bağlamamın telleri bile yağ pas içinde."

        Yazgan, sosyal medyada paylaştıkları performans videolarının ilgi gördüğünü belirterek, zaman zaman çırak ve kalfaların da ellerindeki tamir aletleriyle ritim tutarak gruba eşlik ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        İran Devrim Muhafızları: Hürmüz kapatıldı
        İran Devrim Muhafızları: Hürmüz kapatıldı
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup etti
        Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup etti
        Pazarlık payını artıracak
        Pazarlık payını artıracak
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        Denizde koyu sohbet
        Denizde koyu sohbet
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çocuklarıyla eğlendiler
        Çocuklarıyla eğlendiler
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        Gediz'de engelli bireyler için yeniden tasarlanan engelsiz yaşam merkezi aç...
        Gediz'de engelli bireyler için yeniden tasarlanan engelsiz yaşam merkezi aç...
        Tavşanlı'da ulaşım masaya yatırıldı
        Tavşanlı'da ulaşım masaya yatırıldı
        Tavşanlı'da erken müdahale ormanı kurtardı
        Tavşanlı'da erken müdahale ormanı kurtardı
        Kütahya'da devrildikten sonra yanan otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı
        Kütahya'da devrildikten sonra yanan otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı
        Ömer Halisdemir Bisiklet Turu sporcuları Kütahya'dan uğurlandı
        Ömer Halisdemir Bisiklet Turu sporcuları Kütahya'dan uğurlandı
        Gediz'de tarhana pişirme yarışması için finalistler belirlendi
        Gediz'de tarhana pişirme yarışması için finalistler belirlendi