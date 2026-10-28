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        Tavşanlı'da öğrencilere vergi bilinci eğitimi

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, vergi dairesi personelleri tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik vergi bilinci eğitimleri gerçekleştirildi. Renkli anların yaşandığı etkinliğe Nazmi Sarı İlkokulu ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:33 Güncelleme:
        Tavşanlı'da öğrencilere vergi bilinci eğitimi

        Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, vergi dairesi personelleri tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik vergi bilinci eğitimleri gerçekleştirildi. Renkli anların yaşandığı etkinliğe Nazmi Sarı İlkokulu ev sahipliği yaptı.

        Tavşanlı Vergi Dairesi Müdürlüğü personellerinin katılımıyla Nazmi Sarı İlkokulu konferans salonunda düzenlenen programda, öğrencilere verginin tanımı, devletin sunduğu kamu hizmetleriyle ilişkisi ve vatandaşlık bilinci yaşlarına uygun bir dille anlatıldı. Etkinlikte konuşmacı olarak Nuray Arslan yer alırken, teknik destek ise İzzet Uygun ve Halit Aydın tarafından sağlandı.

        Programın düzenlendiği Nazmi Sarı İlkokulu’nun Müdürü Eylem Yiğit, vergi dairesi heyetini okulun girişinde karşılayarak bu anlamlı çalışmaya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Etkinlik boyunca öğrencilerin eğitime yoğun ilgi gösterdiği, merak ettikleri soruları yönelttiği ve soruların uzmanlar tarafından ayrıntılı şekilde yanıtlandığı bildirildi.

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        Eğitim programının sonunda, çocuklarda erken yaşta vergi bilinci oluşturulmasının gelecekteki toplumsal kalkınma ve vatandaşlık bilincindeki önemine dikkat çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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