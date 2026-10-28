Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Tavşanlı'da okul müdürlerine Kütahya ve Dumlupınar eğitim gezisi

        Tavşanlı'da okul müdürlerine Kütahya ve Dumlupınar eğitim gezisi

        Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine yönelik "Okul Dışı Öğrenme Ortamları, Mesleki İncelemeler ve Eğitimde İyi Örnekler" kapsamında Kütahya ve Dumlupınar'ı kapsayan eğitim gezisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Tavşanlı'da okul müdürlerine Kütahya ve Dumlupınar eğitim gezisi

        Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine yönelik "Okul Dışı Öğrenme Ortamları, Mesleki İncelemeler ve Eğitimde İyi Örnekler" kapsamında Kütahya ve Dumlupınar'ı kapsayan eğitim gezisi gerçekleştirildi.

        Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, okul dışı öğrenme ortamlarının eğitim süreçlerine etkin biçimde dâhil edilmesi, eğitim yöneticilerinin mesleki bilgi ile deneyimlerinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla kapsamlı bir program düzenledi.

        Program çerçevesinde okul müdürlerinin ilk durağı Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü oldu. Burada geleneksel el sanatlarının yaşatılması, kültürel mirasın korunması ve eğitim faaliyetleriyle gelecek nesillere aktarılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı. Heyet daha sonra Kütahya Müzesi'ni ziyaret ederek tarihî ve kültürel değerlerin okul dışı öğrenme süreçlerinde kullanımına ilişkin incelemelerde bulundu.

        REKLAM

        Öğle yemeği molasını Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi'nde veren okul müdürleri, ardından Millî Mücadele'nin simge merkezlerinden Dumlupınar'a geçti. Dumlupınar Şehitliği ziyaretinde, bağımsızlık mücadelesinin tarihî süreçleri değerlendirildi. Şehitlik rehberi Yunus Yeşilpınar'ın anlatımı eşliğinde gerçekleşen ziyarette, millî ve tarihî değerlerin eğitim ortamlarına aktarılmasının önemi vurgulandı.

        Düzenlenen geziyle okul müdürlerinin farklı öğrenme alanlarını yerinde incelemeleri, mesleki değerlendirmelerde bulunmaları ve iyi uygulama örneklerini okullarında hayata geçirmelerine yönelik yeni bakış açıları kazanmaları amaçlandı.

        REKLAM

        Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri; organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü ve Kütahya Müzesi yetkililerine, Dumlupınar Şehitliği Rehberi Yunus Yeşilpınar'a, Dumlupınar İlçe Millî Eğitim Müdürü Salim Karaboğa'ya ve Nafi Güral Fen Lisesi Müdürü Mehmet Ali Özdemir'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Tavşanlı'da öğrencilere vergi bilinci eğitimi
        Tavşanlı'da öğrencilere vergi bilinci eğitimi
        Hesaplarında 14 milyar lira işlem hacmi olan yasa dışı bahis şüphelilerine...
        Hesaplarında 14 milyar lira işlem hacmi olan yasa dışı bahis şüphelilerine...
        Kütahya DPÜ'de İŞKUR Gençlik Programı kurası çekildi
        Kütahya DPÜ'de İŞKUR Gençlik Programı kurası çekildi
        Emet'te öğretmenlere siber güvenlik eğitimi
        Emet'te öğretmenlere siber güvenlik eğitimi
        Hisarcık Kaymakamı Atam'dan Alınören köyü'nde altyapı incelemesi
        Hisarcık Kaymakamı Atam'dan Alınören köyü'nde altyapı incelemesi
        Hisarcık'ta minik öğrencilerin mektupları mutluluğa dönüştü
        Hisarcık'ta minik öğrencilerin mektupları mutluluğa dönüştü