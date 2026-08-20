Ticaret Bakanı Bolat, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nda konuştu:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yakın coğrafyadaki savaşlar dolayısıyla Türkiye topraklarına ve vatandaşlarına zarar gelmediğini belirterek, "Bilakis 42 yıllık terör belası sona erdirildi, terör örgütü pes ettirildi ve dağıtılma noktasına getirildi. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge Projesi Çerçeve Kanunu da çıkarıldı. Milli birlik ve kardeşlik inşallah pekiştiriliyor." dedi.

Bolat, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, partinin 25'inci kuruluş yıl dönümünü Ankara'da yüz binlerin katılımıyla kutladıklarını anımsatarak, orada AK Parti'nin teşkilatıyla dimdik ayakta olduğunu herkesin gördüğünü ifade etti.

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Partinin 24 yılını bitirmek üzere olduğunu aktaran Bolat, "3 Kasım 2026 tarihinde yani yaklaşık 2,5 ay sonra 24 yıllık hizmet dönemi tamamlanmış oluyor. İnşallah bunu önümüzdeki Cumhurbaşkanı seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın, halkımızın inşallah büyük bir oy çoğunluğuyla yeniden seçilmesi ve AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber Cumhur İttifakımızın da genel seçimleri, parlamento seçimlerini kazanmasıyla yeniden göstereceğiz." diye konuştu.

Bakan Bolat, AK Parti'den önce Türkiye'de Cumhuriyet'in 79 yaşında olduğunu ve o dönemde 58 hükümetin değiştiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

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"Ortalama 1 yıl 3 ayda hükümet değişiyordu. 1990'lı yıllarda 11 hükümet değişmişti. Hepsi koalisyon hükümetleri ve Türkiye ekonomisi gerçekten çok geriye gitmişti. 1990'da milli gelirimiz kişi başına 3 bin dolardı. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılının sonunda da 3 bin 600 dolardı. 11-12 sene boşa geçmişti. Her 8-10 ayda, 12 ayda değişen hükümetler, yaklaşık 35-36 bakanlık koalisyon hükümetleri arasında paylaşılıyordu. Böyle bir dönemdi ama aziz ve necip milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın güven veren güçlü liderliği ve teşkilatlarımızın çalışkan, üretken hizmetleri, performansıyla Türkiye'mizin her alanda, tarımdan sanayiye, hizmetlerden ticarete, ulaştırmadan altyapıya, enerjiden çevreye, savunma sanayisinden güçlü orduya büyük başarıları görünce 17 seçim üst üste AK Parti'mizi iktidara taşıdı."

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- "Enerji üretimi 4 katına çıktı"

Türkiye'nin son 20 yılda çok büyük gelişmeler kaydettiğini bildiren Bolat, "Dünyada altyapısı, üst yapısı en iyi ve en yeni ülkelerden biri haline geldik. Yapılan altyapı, üst yapı, ulaştırma hizmetleri hepsi ortada. Enerji üretimi 4 katına çıktı, 340 milyar kilowatt saate geldi ve hiç görmediğimiz, tanışmadığımız rüzgar, güneş, jeotermal enerji kaynaklarıyla beraber yenilenebilir enerji, toplam enerji kaynaklarımızın yüzde 50 payına ulaştı." ifadelerini kullandı.

Bolat, milli gelirin büyüdüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"AK Parti'den önce milli gelirimiz 1 birimken AK Parti'den sonra dolar bazında milli gelirimiz 7 birim oldu. 238 milyar dolardan devraldık, 1 trilyon 640 milyar dolara çıkardık. İhracatımız 8 kat arttı. 50 milyar dolardan mal ve hizmet ihracatı toplamı 401 milyar doları geçtik Allah'a çok şükür. Ağustos ayı sonunda inşallah daha da yukarıya doğru tırmanacağız ve 280 milyar dolar mal ihracatı müjdesi vermeyi ümit ediyoruz. Sanayilerimiz dünyada 'enler' arasında genelde ilk 10'un içinde. Bazı sanayiler ve sektörlerde ilk 5'in içindeyiz, turizmde olduğu gibi müteahhitlikte ikinciyiz ve otomotiv sanayinde 13'üncüyüz, beyaz eşyada Avrupa'da birinciyiz. Makine üretimimiz hızla yükseliyor. Yani katma değerli ürünler üreten, ihraç eden bir ülke olduk."

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- "Yaklaşık 6 yıldır hep pozitif büyüme sağlıyoruz"

Bolat, 3 yıl önce göreve başladıklarında önlerinde çözmeleri gereken iki büyük sıkıntı bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Birisi 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak, yıkılmış 11 şehri ayağa kaldırmak, 13 milyon vatandaşımızı rahat ettirmek. Bunun da mali faturası o günün hesabıyla 105 milyar dolardı. Türkiye'nin 2023 bütçesi de 240 milyar dolardı. Yani Türkiye'nin devlet bütçesinin yüzde 40'ını harcayıp 11 vilayeti ayağa kaldırmak gerekiyordu. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, başkanlığı altında bu kadrolar bunu başardı. 3 yılda o bölgeleri ayağa kaldırdık. Bunu yaparken de diğer şehirlerimizi de ihmal etmedik Allah'a çok şükür. Türkiye ekonomisi büyümeye devam etti ve son 23 çeyrektir, yani yaklaşık 6 yıldır hep pozitif büyüme sağlıyoruz."

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İhracatlarının her ay genel anlamda artış gösterdiğini vurgulayan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 38 ayın 28'inde aylık rekorlar kırdık. 38 ayın 21'inde de aylık artışlarımız oldu. Türkiye görüyorsunuz bir dış ticaret, ödemeler dengesi krizi elhamdülillah yaşamadı bu son dönemde. Döviz dengelerimiz iyi Allah'a çok şükür ama bunlar dikensiz gül bahçesinde başarılmadı. Dünya ekonomisinin durgunlaştığı, ticaret savaşlarının kıyasıya olduğu ve ülkelerin ihracat pazarlarında birbiriyle ölüm kalım mücadelesi verdiği bir dönemde başarıldı ve ekonomideki durgunluk dış talebin düşmesine yol açtı. Kuzeyimizdeki, güneyimizdeki, doğumuzdaki savaşlar, enerji krizleri, enerji fiyatlarının 2 katı, 3 katı artışına yol açtı; Rusya-Ukrayna Savaşı ve Körfez savaşları... Böylesine bir ortamda Türkiye topraklarına ve vatandaşlarımızın tırnağına zarar gelmedi. Bilakis, 42 yıllık terör belası sona erdirildi, terör örgütü pes ettirildi ve dağıtılma noktasına getirildi. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge Projesi Çerçeve Kanunu da çıkarıldı. Milli birlik ve kardeşlik inşallah pekiştiriliyor."

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Bolat, böylesine dış ve iç şartların zorluklarla olduğu bir dönemde daha çok çalışarak vatandaşlar ve Türkiye için bu esenlik tablosunu meydana getirdiklerine dikkati çekti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaletiyle geçen yıl Kütahya'daki esnafa 1,6 milyar lira destek verdiklerini hatırlatan Bolat, bu yıl temmuz sonu itibarıyla 860 milyon lira finans desteği sağladıklarını aktardı.

Bolat, yarın TESKOMB kefaletiyle 100 milyon liralık esnaf finansman desteği göndereceklerini bildirdi.

Türkiye'nin dünyadaki mazlumları asla unutmadığını dile getiren Bolat, şunları kaydetti:

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"Gazze'de, Filistin'de, Kudüs'te, Arakan'da, Somali'de dünyanın neresinde bir mazlumun tırnağına zarar gelse Türkiye ve Türk halkı 'Biz buradayız.' diyor. Devletimiz, Kızılayımız, AFAD'ımız ve gönüllü teşekküllerimiz hemen yardıma koşuyoruz. Bu da bizim milletimizin alicenaplığını, yardımseverliğini, cömertliğini gösteriyor. İyi ki aziz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyız ve bu milletin evlatlarıyız."

Öncesinde Kütahya Valiliğini ziyaret eden Bakan Bolat, burada Vali Musa Işın ile görüştü. Ardından MHP Kütahya İl Başkanlığına geçen Bakan Bolat, burada MHP Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker ve partililer tarafından karşılandı.

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Bakan Bolat'a, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer ve Mehmet Demir ve partililer eşlik etti.