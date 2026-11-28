MALATYA'da, polis olma hayali kuran oğlu Aras Yücel Karakütük’ün (8) doğum gününü geçirdiği ameliyatlar ve imkansızlıklar nedeniyle kutlayamayan Asuman Karakütük (31), CİMER'e başvurdu. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından okuldan dönen Aras'a, polis logolu pastayla sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde ikamet eden Asuman ve Veysel Garani Karakütük çifti, büyüyünce polis olmak isteyen ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi oğulları Aras Yücel'in 8'inci yaş gününü kutlamak istedi. Ancak bir ayda iki operasyon geçiren Asuman Karakütük, sağlık sorunları ve imkansızlıklar nedeniyle kutlama yapamayınca durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yazdı. Başvurunun yönlendirildiği Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Başkan Sami Er'in talimatıyla harekete geçti. Polis olma hayali kuran Aras Yücel Karakütük için üzerinde polis logosu bulunan özel bir pasta hazırlatıldı ve çeşitli hediyeler alındı.

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OKULDAN DÖNÜNCE BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Ekipler, hazırlıkların ardından Karakütük ailesinin evine giderek sürpriz organizasyon düzenledi. Okuldan eve gelen Aras Yücel Karakütük, karşısında doğum günü pastası ve belediye görevlilerini görünce büyük şaşkınlık ve sevinç yaşadı. Küçük çocuk, mutluluğunu annesine sarılarak paylaştı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde görevli Aile Uzmanı Ayşenur Aydoğan, ailenin CİMER aracılığıyla kendilerine ulaştığını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'in talimatları doğrultusunda ailemizin mutlu bir gününe eşlik ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ilkesinden hareketle amacımız çocuklarımızın ve ailelerimizin mutluluklarına ortak olmaktır" dedi.

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'GERİ DÖNÜŞ YAPILACAĞINA HİÇ UMUDUM YOKTU'

Duygusal anlar yaşayan Asuman Karakütük ise geri dönüş yapılacağını beklemediğini ifade ederek şunları söyledi:

"CİMER'e ameliyat olduğumu, oğlumun doğum gününü kutlayamayacağımı ve oğlumun polis olmak istediğini yazdım. Aslında geri dönüş yapılacağı konusunda hiç umudum yoktu. Bir ayda iki operasyon geçirdim. Beni aradıklarında çok mutlu oldum. Allah devletimizden razı olsun. Küçücük bir çocuğun mutluluğuna vesile oldular, teşekkür ediyorum. Geçirdiğim operasyonlar nedeniyle çocuklarım bir haftadır babaannelerindeydi ve onları göremiyordum. Okuldan direkt eve gelmelerini istedim. Bugün çocuğum mutlu oldu, ben de mutlu oldum. İyi ki doğdun oğlum."

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'SAMİ AMCAYA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM'

Sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu dile getiren Aras Yücel Karakütük de "Polis olmak benim hayalim. Çok sevinçliyim. Sami amcaya çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Mumları üfleyip annesiyle birlikte pastasından kesen Aras Yücel'e belediye ekiplerince hediyeler takdim edildi. Kutlama, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.