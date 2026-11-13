Askeri helikopterin düştüğü bölgede arama çalışmaları sürüyor

Kazanın ardından bölgede arama ve tarama çalışması başlatan polis ekipleri, helikoptere ait parçaları ve kazayla ilgili bulguları arıyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından polis ekiplerinin bölgede başlattığı arama ve tarama çalışmaları sürüyor.

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