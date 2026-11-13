Askeri helikopterin düştüğü bölgede arama çalışmaları sürüyor
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından polis ekiplerinin bölgede başlattığı arama ve tarama çalışmaları sürüyor.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından polis ekiplerinin bölgede başlattığı arama ve tarama çalışmaları sürüyor.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkisinde 12 Kasım günü saat 18.45 sıralarında S70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Kazada helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu.
Kazanın ardından bölgede arama ve tarama çalışması başlatan polis ekipleri, helikoptere ait parçaları ve kazayla ilgili bulguları arıyor.
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