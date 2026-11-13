Helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge, dronla görüntülendi

MALATYA’nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi helikopterinin kaza kırıma uğradığı bölge, gün ağarınca dronla görüntülendi. Helikopterin düştüğü bölgede parçaların isabet ettiği bir evin bahçe duvarının yıkıldığı görüldü.

Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterin düştüğü bölgede yangın çıkarken, alevler yakındaki bir eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale edip, yangını söndürdü. Kazada Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu. Şehitlerin cenazeleri, Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Helikopterin düştüğü bölgede ekiplerin çalışmaları saat 02.00’ye kadar sürdü.

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Kazanın yaşandığı bölge gün ağarınca görüntülendi. Helikopterin yerleşim yerine yakın araziye düştüğü ve kopan parçalarının geniş bir alana yayıldığı, bir parçanın evin bahçe duvarını yıktığı görüldü.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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