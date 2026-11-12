Kaza kırıma uğrayan helikopterin alev topuna döndüğü anlar ortaya çıktı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kaza kırıma uğrayan ve 4 askerin şehit olduğu S70 tipi askeri helikopterin düştükten hemen sonra alev topuna döndüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Helikopterin parçalarının isabet ettiği evde bulunan karı koca ise büyük panik yaşadı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kaza kırıma uğrayan ve 4 askerin şehit olduğu S70 tipi askeri helikopterin düşmesinin ardından alev aldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

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