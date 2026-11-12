Malatya'da helikopter düştü
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde helikopter düştü.
Giriş: 12.11.2026 - 19:18 Güncelleme:
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde helikopter düştü.
Edinilen ilk bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 sıralarında helikopter düştü. Kazanın olduğu mevkiiye çok sayıda itfaiye, 112, AFAD ekibi sevkedilirken bölgede çıkan küçük çaplı yangın ekipler tarafından söndürüldü. Kazanın olduğu bölgede emniyet ve askeri yetkililer incelemelerde bulunuyor.
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