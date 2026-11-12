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        Malatya'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Malatya'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        M.K'nin kullandığı 44 AIS 783 plakalı kamyonet, Yakınca Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda E.T.M. yönetimindeki 44 AHP 087 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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