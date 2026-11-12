Malatya'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Giriş: 12.11.2026 - 15:46 Güncelleme:
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
M.K'nin kullandığı 44 AIS 783 plakalı kamyonet, Yakınca Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda E.T.M. yönetimindeki 44 AHP 087 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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