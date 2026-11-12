13 yaşındaki çocuk hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan İ.H.D., ileri tetkik ve tedavi için hava ambulansıyla Malatya'ya nakledildi.

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