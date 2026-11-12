Sadıkoğlu'ndan Bahçeli'ye Malatya dosyası

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'da ziyaret ederek MTSO üyelerinin ve şehrin çözüm bekleyen sorunlarını kapsamlı bir dosyayla sundu.

Malatya'nın ekonomik kalkınması, MTSO üyelerinin güçlenmesi ve deprem sonrası toparlanma sürecinin hızlandırılması amacıyla Ankara temaslarını sürdüren MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

Ziyarette MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, MTSO Meclis Başkanı Hakan Er ve MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Şemsettin Tüdün de yer aldı.

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Görüşmede Sadıkoğlu, Malatya'nın ekonomik ve ticari hayatını doğrudan etkileyen, sanayicilerin acil çözüm bekleyen sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini içeren kapsamlı bir dosyayı Bahçeli'ye sundu.

Malatya dosyasında; 6. Bölge yatırım teşviklerinin uzatılması, KOSGEB deprem kredisi borçlarının silinmesi, Malatya'nın Sanayi Koridoru Projesi'ne dahil edilmesi, geçici iş yerlerinde faaliyet gösteren esnaf ve işletmelerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi, uçak seferlerinin artırılması, KDV muafiyeti sağlanması, uygun şartlı finansman desteği verilmesi ve ehaciz uygulamalarının durdurulması başta olmak üzere sanayicilerin çok sayıda talep ve beklentisi yer aldı.

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Deprem sonrası ekonomik toparlanmanın henüz tamamlanmadığına dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, üretimin, yatırımın ve istihdamın sürdürülebilirliği için atılması gereken adımları ve çözüm önerilerini Bahçeli ile paylaştı.

Başkan Sadıkoğlu, Malatya'nın yeniden güçlü bir üretim ve ticaret merkezi haline gelebilmesi için sanayicilerin taleplerinin karşılık bulmasının önemini vurgulayarak, dosyada yer alan sorunların TBMM gündemine taşınmasını ve çözümü noktasında gerekli girişimlerin yapılmasını Bahçeli'den talep etti.

Başkan Sadıkoğlu, ziyaret anısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Malatya Kayısısı hediye etti.