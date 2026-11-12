İnönü Üniversitesi Gençliğin Üretim Çağı Bölgesel Kariyer Fuarı'nda

İnönü Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Gençliğin Üretim Çağı Bölgesel Kariyer Fuarı'nda açtığı stantla üniversite adayları ve kariyer planlaması yapan gençlerle buluştu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1112 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen "Gençliğin Üretim Çağı Bölgesel Kariyer Fuarı" kapılarını açtı. İnönü Üniversitesi de fuarda açtığı stantla yerini aldı.

İnönü Üniversitesi standında üniversitenin akademik birikimi, eğitim imkanları, öğrencilere sunulan imkânlar ve kariyer fırsatları hakkında ziyaretçilere bilgi veriliyor. Üniversite adayları ve öğrencilerin ilgi gösterdiği stantta, gençlerin yükseköğretim süreçlerine ilişkin soruları yanıtlanıyor. Fuarda Kahramanmaraş İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan da İnönü Üniversitesi standını ziyaret ederek üniversitenin tanıtım faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

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Fuara İnönü Üniversitesini temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Çelik ve Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Necati Çobanoğlu katıldı. Üniversitenin tanıtım faaliyetlerini ise Kurumsal İletişim personeli Öğr. Gör. Mehmet Babacan ile İzzettin Akpolat ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeli Soner Öksüzoğlu yürütüyor.

İnönü Üniversitesi, fuar kapsamında gerçekleştirdiği tanıtım faaliyetleriyle gençlerin üniversite tercihleri ve kariyer planlama süreçlerine katkı sunmayı hedefliyor.