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        İş yerinde tartıştığı kişi tarafından tabanca ile vuruldu

        MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde araç aksesuar işletmesi sahibi Emrah B., iş yerinde tartıştığı Efe S. tarafından tabanca ile vurularak, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:45 Güncelleme:
        İş yerinde tartıştığı kişi tarafından tabanca ile vuruldu

        MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde araç aksesuar işletmesi sahibi Emrah B., iş yerinde tartıştığı Efe S. tarafından tabanca ile vurularak, yaralandı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Araç aksesuar işletmesi sahibi Erhan B. ile iş yerine gelen Efe S. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Efe S., yanındaki tabanca ile Erhan B.'ye ateş açtı. Ayağından yaralanan Erhan B. çevredekiler tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye polis sevk edilen polis ekipleri şüpheli Efe S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

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        Galeri

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